Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заступился за двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву после обвинений со стороны президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе. Она назвала спортсменку предателем родины. По мнению Губерниева, оспаривать слова Вяльбе нет никакого смысла, передает Sport24.

Как сказал поэт: «Оспаривать глупца никакого смысла нет», — ответил журналист.

Губерниев добавил, что сегодня Вяльбе стала нерукопожатным персонажем для всех нормальных людей. Он предложил обратиться за комментарием произошедшего в посольство России в Лондоне. По его мнению, там это сделают «с удовольствием».