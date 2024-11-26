Лыжник Спицов выиграл разделку на 15 км в рамках Кубка России

Лыжник из Тюменской области Денис Спицов одержал победу в гонке на 15 км раздельным стартом в рамках первого этапа Альфа Банк Кубка России в Вершине Тёи. 15-километровую дистанцию свободным стилем он преодолел за 32 минуты 38,6 секунды.

Второе время показал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, представляющий Республику Татарстан. Он отстал от победителя на 9 секунд. Бронзовую медаль завоевал другой представитель Тюменского региона, Артём Мальцев.

Лыжи. Кубок России. Мужчины, гонка на 15 км раздельным стартом, свободный стиль: