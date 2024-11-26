Александр Большунов рассказал, что потерял месяц подготовки из-за болезни.

© Sports.ru

На первом этапе Кубка России в Вершине Теи Большунов занял 7-е место в классической «разделке» и выбыл в 1/4 финала конькового спринта.

В коньковой гонке с раздельным стартом стал вторым. Победил Денис Спицов, третьим финишировал Артем Мальцев.