Сборная Словакии отказалась брать в состав олимпийскую чемпионку

Трёхкратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира 40-летняя словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина не попала в основной состав сборной Словакии на первый этап КМ в Контиолахти (Финляндия). Накануне старта сезона-2024/2025 список команды опубликовала Ассоциация биатлона Словакии.

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Уточняется, что спортсменка не выступит и на первом этапе Кубка IBU в шведском Идре. Сезон титулованная спортсменка начнёт со второго этапа Кубка IBU и будет готовиться к выступлениям на КМ в Хохфильцене (Австрия).

В состав женской сборной Словакии по биатлону на этап КМ в Контиолахти вошли Паулина Батовска-Фиалкова, Эма Капустова, Зузана и Мария Ременовы.