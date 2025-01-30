Еще один норвежский суперчемпион объявил о завершении карьеры

За последний месяц об уходе из спорта объявили уже четыре звезды.

В Норвегии началась какая-то «эпидемия» уходов из большого спорта суперчемпионов. Сперва о завершении карьеры объявили биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё, следом похожее сказала и лыжница Терезе Йохауг. Теперь очередь дошла до двоеборца Ярля Магнуса Рийбера. Норвежец уходит из спорта в 27 лет из-за проблем со здоровьем. Что происходит?

Самый талантливый двоеборец в истории

Лыжное двоеборье – не самый популярный в России вид спорта, но и в нём есть свои звёзды. На протяжении последних лет важнейшей фигурой там был Ярль Магнус Рийбер. С сезона-2018/2019 спортсмен принял участие в 109 стартах Кубка мира, одержал 75 побед и выиграл 93 медали.

Норвежец дебютировал на Кубке мира в декабре 2014 года. Ещё будучи 17-летним пареньком, Ярль Магнус выиграл первую личную медаль. Тогда сразу стало ясно, что за этим талантом будущее лыжного двоеборья.

Правда, постоянные травмы и слабый иммунитет долго не давали ему проявить себя. Со всеми невзгодами парень сумел разобраться к ОИ-2018, но до вершины в Пхёнчхане удивительный норвежец не добрался: взял серебро в эстафете и дважды стал четвёртым в личных соревнованиях.

Эти неудачи не сломали Рийбера. В последующих сезонах он начал выигрывать один турнир за другим. За новый олимпийский цикл двоеборец стал четырёхкратным чемпионом мира, трёхкратным серебряным призёром турнира, а также трижды выиграл Кубок мира.

К Играм в Пекине Ярль Магнус подходил однозначным фаворитом, но случилось несчастье. По прилёте в Китай двоеборец сдал положительный тест на коронавирус и отправился на двухнедельный карантин. Из-за этого норвежец смог выступить лишь в соревнованиях на большом трамплине, однако и там всё прошло не слишком гладко.

После прыжковой части Рийбер лидировал с отрывом в 44 секунды, но на лыжном этапе, не ознакомившись заранее с трассой, Ярль Магнус свернул не туда. Пока он возвращался на дистанцию, растерял всё своё преимущество. А на финишном отрезке силы покинули норвежца из-за недавно перенесённой болезни. В итоге Рийбер занял лишь восьмое место.

Тогда это не выглядело особой трагедией, ведь впереди у Ярля Магнуса были Игры в Милане. Вот только всё перечеркнула новая болезнь.

«Я хожу в туалет с кровью»

В последние два сезона Рийбер продолжал выступать на топ-уровне. Двоеборец на ЧМ-2023 в Планице взял четыре золота, а также выиграл ещё два Кубка мира. Вместе с этим спортсмен неоднократно снимался с соревнований из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. В начале декабря Ярль Магнус сделал жуткое и пикантное заявление: в последние месяцы в его стуле оказывается много крови.

« Я х о ж у в т у а л е т с к р о в ь ю . М ы п о к а н е в ы я с н и л и , ч т о э т о . К а ж д ы й м о й п о х о д в т у а л е т п р о х о д и т н е т а к , к а к о б ы ч н о , а з н а ч и т , я в н о ч т о - т о н е т а к . З а в ы х о д н ы е я п о т е р я л м н о г о к р о в и , т а к ч т о н е у д и в и т е л ь н о , ч т о ф о р м а п а д а е т . Я и з м о ж д ё н , я у с т а л . В ы м о ж е т е у в и д е т ь , ч т о м н е у д а ё т с я с о х р а н я т ь ф о р м у , н о я н е м о г у п и т а т ь с я к а ж д ы й д е н ь . Я ч у в с т в у ю с е б я в с ё с л а б е е и с л а б е е п о м е р е т о г о , к а к м ы п р и б л и ж а е м с я к с о р е в н о в а т е л ь н ы м в ы х о д н ы м » , – з а я в и л Р и й б е р N R K .

И вот теперь стало ясно, чем были вызваны эти проблемы. Оказалось, что у двоеборца болезнь Крона. Это тяжёлое хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, которое поражает все его отделы. То есть по всему пищеварительному тракту от полости рта до прямой кишки могут образовываться гранулёмы, язвы, рубцы и свищи.

Болезнь настолько сильно сказывалась на общем состоянии Рийбера, что он решил завершить карьеру в 27 лет. За год до Олимпиады.

« Э т о м о й п о с л е д н и й с е з о н . У м е н я б о л е з н ь К р о н а , и с э т и м м н е п р и д ё т с я ж и т ь в с ю о с т а в ш у ю с я ж и з н ь . К с ч а с т ь ю , п о м о г а ю т л е к а р с т в а . Я ч у в с т в у ю с е б я к а к з а к л ю ч ё н н ы й . Т р а в м ы и б о л е з н и б ы л и н а п р о т я ж е н и и в с е й м о е й к а р ь е р ы . Д а ж е к о г д а у м е н я х о р о ш и е р е з у л ь т а т ы , я н е и с п ы т ы в а ю т о й ж е р а д о с т и , ч т о р а н ь ш е . Д у м а ю , ч т о с е й ч а с , к о г д а я н а в е р ш и н е , в п о л н е у м е с т н о о с т а н о в и т ь с я . Э т а б о л е з н ь д л я м е н я б ы л а н е о ж и д а н н о й , я н е о с о з н а в а л е ё м а с ш т а б о в » , – з а я в и л с п о р т с м е н н а э к с т р е н н о й п р е с с - к о н ф е р е н ц и и .

Позднее в своих социальных сетях Ярль Магнус признался, что на его решение также повлияла семья. Рийберу было тяжело находиться вдали от своей жены и детей, а болезнь Крона требовала бо́льших усилий по поддержанию формы.

« С с е н т я б р я я п р о в ё л с с е м ь ё й в с е г о т р и н е д е л и . Д а ж е е с л и р е з у л ь т а т ы б у д у т , о н и н е п р и н е с у т м н е т а к о й р а д о с т и , к а к к о г д а - т о . С и т у а ц и я с о з д о р о в ь е м в л и я е т н а п р и о р и т е т ы . Ч у в с т в у ю с е б я п л е н н и к о м в д а н н ы й м о м е н т , в е д ь с п о р т о т н и м а е т в р е м я у т о г о , ч т о д л я м е н я в а ж н е е в с е г о . С О л и м п и а д о й в с л е д у ю щ е м г о д у п р и ш л о с ь б ы ж е р т в о в а т ь е щ ё б о ́ л ь ш и м , а с и т у а ц и я с о з д о р о в ь е м с т а в и т в о п р о с : в ы д е р ж и т л и т е л о ? П о э т о м у с е й ч а с я в и ж у в о з м о ж н о с т ь д а т ь с е б е в о с с т а н о в и т ь с я и с о з д а т ь т е л о , к о т о р о е с м о ж е т в ы д е р ж а т ь и г р ы и в е с е л о е в р е м я п р е п р о в о ж д е н и е с м о и м и д е т ь м и » .

Массовое бегство?

Уход Рийбера – самого титулованного двоеборца в истории, выглядит настоящей трагедией. Причём не только для самого Ярля Магнуса, который так и не осуществил олимпийскую мечту, но и для всего лыжного двоеборья, и так испытывающего проблемы с популярностью.

Но ещё более пугающе ситуация смотрится в контексте массовых уходов норвежских суперчемпионов. За год до Игр в Милане свои карьеры завершают братья Бё и Терезе Йохауг. В связи с этим появились теории заговора, связанные с допингом. Из-за конфликта с USADA уже на протяжении года ВАДА активно присматривается к деятельности антидопинговых систем разных стран. Предполагается, что именно из-за страха быть пойманными норвежские топы массово бегут из спорта. Понятно, что никаких подтверждений этим домыслам нет, однако ситуация наводит на подобные мысли.

По сравнению с братьями Бё и Йохауг причины ухода Рийбера из спорта выглядят более весомыми. Всё-таки соревноваться на высоком уровне, когда испытываешь постоянные проблемы, сложно даже суперчемпиону.