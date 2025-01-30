В Норвегии закроют резервную и юниорскую сборные по лыжным гонкам

Генеральный менеджер норвежской лыжной ассоциации Катрин Инстебё заявила о закрытии резервной и юниорской сборных страны.

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« М ы с т о л к н у л и с ь с р о с т о м р а с х о д о в , а о с е н ь ю п р о ш л о г о г о д а н а м с о о б щ и л и , ч т о о д и н и з с п о н с о р о в о т к а з ы в а е т с я о т с о т р у д н и ч е с т в а . Т о г д а м ы с т о л к н у л и с ь с д р у г о й э к о н о м и ч е с к о й р е а л ь н о с т ь ю . У н а с е с т ь р а б о ч а я г р у п п а , к о т о р а я и з у ч а е т , к а к м ы д о л ж н ы у п р а в л я т ь н о р в е ж с к и м л ы ж н ы м с п о р т о м д о 2 0 3 0 г о д а . О д н а и з и х р е к о м е н д а ц и й з а к л ю ч а е т с я в т о м , ч т о м ы д о л ж н ы з а к р ы т ь р е з е р в н у ю и ю н и о р с к у ю с б о р н ы е . М ы т а к и с д е л а л и » , — ц и т и р у е т И н с т е б ё V G .

Норвежская лыжная ассоциация завершила 2023 год с суммой долга более $ 2 млн. Закрытие команд будет осуществлено с 30 апреля. Отмечается, что спонсоры покрывали 20% от общего бюджета ассоциации.