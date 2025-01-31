Йоханнес Бё после завершения карьеры может получить должность в футбольном клубе

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё после завершения карьеры может стать сотрудником футбольного клуба «Иллинойс» из Конгсвингера.

Йоханнес Бе после может получить должность в футбольном клубе
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«У нас нет определённой должности для него, нам нужно только создать её. Пока он настроен позитивно и хочет этого. Мы всегда открыты для сотрудничества с людьми, которые могут привнести что-то новое в клуб», приводит слова руководителя «Иллинойса» Эспена Нистуэна The Trapeze.

«Иллинойс» выступает во втором дивизионе чемпионата Норвегии по футболу. В прошлом сезоне команда заняла шестое место в регулярном чемпионате и боролась за выход в высшую лигу в плей-офф. В финальном матче клуб из Конгсвингера уступил команде «Мосс» (2:3).

Напомним, в январе 31-летний Бё неожиданно объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2024/2025, хотя ранее заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026.

Биатлон/Лыжи
Йоханнес Бе