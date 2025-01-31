Йоханнес Бе после может получить должность в футбольном клубе

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё после завершения карьеры может стать сотрудником футбольного клуба «Иллинойс» из Конгсвингера.

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« У н а с н е т о п р е д е л ё н н о й д о л ж н о с т и д л я н е г о , н а м н у ж н о т о л ь к о с о з д а т ь е ё . П о к а о н н а с т р о е н п о з и т и в н о и х о ч е т э т о г о . М ы в с е г д а о т к р ы т ы д л я с о т р у д н и ч е с т в а с л ю д ь м и , к о т о р ы е м о г у т п р и в н е с т и ч т о - т о н о в о е в к л у б » , — п р и в о д и т с л о в а р у к о в о д и т е л я « И л л и н о й с а » Э с п е н а Н и с т у э н а The Trapeze.

«Иллинойс» выступает во втором дивизионе чемпионата Норвегии по футболу. В прошлом сезоне команда заняла шестое место в регулярном чемпионате и боролась за выход в высшую лигу в плей-офф. В финальном матче клуб из Конгсвингера уступил команде «Мосс» (2:3).

Напомним, в январе 31-летний Бё неожиданно объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2024/2025, хотя ранее заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026.