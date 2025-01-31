Большунов и Коростелев внезапно покинули Россию – что случилось?

Готовиться к Олимпийским играм нужно там, где они будут проходить.

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Новость, что российские лыжники улетели на тренировочный сбор в Италию, внезапно вызвала волнения в медиапространстве – в СМИ, в телеграм-каналах, в открытых и закрытых чатах. Но называть Александра Большунова предателем и призывать Елену Вяльбе к отставке – это что-то дикое.

Ситуация внезапно вспыхнула из-за одной «сториз» в социальной сети. Впрочем, первопричина уже неважна. Информация просочилась наружу, и понеслось обсуждение того, какой Большунов плохой. Да уж, пока ты силён и выигрываешь, хейтеры как-то прячутся, а если и выползают, то их тут же накрывает волной защитников. Но стоит оступиться, как эта же волна несётся в другую сторону.

Что по факту? В Италию, но в разные места, полетели на тренировочный сбор Александр Большунов из группы Юрия Бородавко, а также Савелий Коростелёв, Дарья Непряева и Сергей Волков из группы Егора Сорина. Полетели не за государственный счёт, а за свои деньги и средства спонсоров.

Всё правильно сделали, на самом деле. Через год в Италии пройдут Олимпийские игры, и если есть возможность к ним готовиться, то готовиться нужно именно там. На той высоте, где они пройдут. Привыкать к тому снегу, на котором будут проходить соревнования. Бегать на чистых от фтора лыжах.

Пустят в итоге россиян на зимнюю Олимпиаду или откажут – неважно. Если есть возможность готовиться там, где она будет проходить, – эту возможность нужно использовать. Видимо, всех удивило то, что всё произошло внезапно, никто ведь не говорил об Италии, в лучшем случае – о Цахкадзоре в Армении.

И опять всё правильно. Если бы только эта информации появилась раньше, представьте, какой крик поднялся бы в скандинавских СМИ и среди тех спортсменов и функционеров, которые ненавидят Россию. Помните, как было с Юлией Ступак? Возможно, все усилия, направленные на организацию зарубежных сборов для российских лыжников, оказались бы бесполезными.

А так всё прошло тихо и спокойно, спортсмены уже на месте, тренируются по своей программе.

Они делают ровно то, что должны делать профессионалы.

И ещё вопрос – почему не было такой волны хейта, когда российские лыжники тренировались в Италии в августе и октябре? Они ведь особо этого не скрывали, хоть и не афишировали. Но как-то всё прошло тихо и спокойно. Тогда тоже ездили за свой счёт и проводили тренировочные сборы на высоте.

Наверное, всё дело в том, что не было Большунова. Норвежские журналисты уже бросились на его поиски в Италии, чтобы попробовать сделать фото, видео и – вдруг согласится – задать хоть пару вопросов.

В начале сезона Савелий Коростелёв в ответ на вопрос, почему фигурнокатательная тусовка такая токсичная, а в лыжах – довольно доброжелательная, усмехнулся и сказал, что в лыжных гонках ровно то же, что и в фигурке. Он был прав.

Наши лыжники — молодцы, что поехали на зарубежные сборы. Заодно проверили, как выезжать тем, кто числится в силовых структурах. И не надо истерить по этому поводу.