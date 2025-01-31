Шведка Хейденберг выиграла спринт на Чемпионате Европы по биатлону

Шведская биатлонистка Анна-Карина Хейденберг выиграла спринт на Чемпионате Европы-2025, который проходит в Мартель-Валь Мартелло, Италия. Спортсменка преодолела дистанцию за 21.43,1. Второе место заняла представительница Франции Амандин Менжен с отставанием в 49.3 секунды. Тройку лучших замкнула Байба Бендика (+49.4).

Биатлон. Чемпионат Европы-2025. Мартель-Валь Мартелло. Женщины. Спринт:

1. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) — 21.43,10 (без промахов);

2. Амандин Менжен (Франция) — отставание +49.31 (1);

3. Байба Бендика (Латвия) — +49.42 (0+2);

4. Софи Шово (Франция) — +54.92 (0+2);

5. Сири Скар (Норвегия) — +55.51 (1+0);

6. Йоханна Пуфф (Германия) — +58.40 (0+0);

7. Ребекка Пасслер (Италия) — +1:07.52 (2+0);

8. Жилонн Гигонна (Франция) — +1:13.01 (1+0);

9. Камиль Бене (Франция) — +1:14.42 (2+0);

10. Линда Цингерле (Италия) — +1:16.80 (0+0).