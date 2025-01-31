Шведка Хейденберг выиграла спринт на Чемпионате Европы по биатлону

Анна-Карин Хейденберг выиграла спринт на Чемпионате Европы-2025 по биатлону
Шведская биатлонистка Анна-Карина Хейденберг выиграла спринт на Чемпионате Европы-2025, который проходит в Мартель-Валь Мартелло, Италия. Спортсменка преодолела дистанцию за 21.43,1. Второе место заняла представительница Франции Амандин Менжен с отставанием в 49.3 секунды. Тройку лучших замкнула Байба Бендика (+49.4).
Биатлон. Чемпионат Европы-2025. Мартель-Валь Мартелло. Женщины. Спринт:
1. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) — 21.43,10 (без промахов);
2. Амандин Менжен (Франция) — отставание +49.31 (1);
3. Байба Бендика (Латвия) — +49.42 (0+2);
4. Софи Шово (Франция) — +54.92 (0+2);
5. Сири Скар (Норвегия) — +55.51 (1+0);
6. Йоханна Пуфф (Германия) — +58.40 (0+0);
7. Ребекка Пасслер (Италия) — +1:07.52 (2+0);
8. Жилонн Гигонна (Франция) — +1:13.01 (1+0);
9. Камиль Бене (Франция) — +1:14.42 (2+0);
10. Линда Цингерле (Италия) — +1:16.80 (0+0).