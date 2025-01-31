Йоэнсуу и Нисканен победили в командном спринте на КМ

Финские лыжницы Ясми Йоэнсуу и Кертту Нисканен стали победительницами командного спринта классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025. В финальном забеге они показали время 19.04,5 секунды.

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Второе место заняли шведки Йоханна Хагстрём и Майя Дальквист, проигравшие лидерам 0,9 секунды. Тройку призёров замкнули представительницы Германии Лаура Гиммлер и Колетта Ридцек (+1,2).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Восьмой этап. Женщины, командный спринт. Финал: