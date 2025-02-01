Журова объяснила отъезд Большунова в Европу

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова объяснила отъезд трехкратного победителя Игр лыжника Александра Большунова в Европу для тренировок. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

По ее словам, сейчас в России нет подходящих условий. «В Сибири в ближайшую неделю было -30, нельзя полноценно тренироваться. При этом в европейской части России плюс, снега нет», — заявила Журова.

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Депутат добавила, что своей поездкой Большунов может немного пораздражать европейцев.

« " Я е щ е з д е с ь , я в х о р о ш е м с о с т о я н и и " . О ч е в и д н о ж е , з а С а ш е й с л е д я т » , — з а я в и л а Журова.

Об отъезде Большунова в Европу для тренировок по индивидуальному плану стало известно 30 января. Его тренер Юрий Бородавко отметил, что поездка была согласована с МИД РФ и ЦСКА.