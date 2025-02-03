Стал известен окончательный состав сборной Швеции на ЧМ по биатлону

Стал известен окончательный состав сборной Швеции на чемпионат мира по биатлону — 2025
Определился окончательный состав сборной Швеции по биатлону на чемпионат мира — 2025 по биатлону, который пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария) с 12 по 23 февраля.
Мужчины:
Йеспер Нелин;
Мартин Понсилуома;
Себастиан Самуэльссон;
Виктор Брандт;
Эмиль Нюквист.
Женщины:
Анна Магнуссон;
Элла Хальварссон;
Эльвира Эберг;
Ханна Эберг;
Юханна Скоттхейм;
Анна-Карин Хейденберг.
Трое биатлонистов, Нюквист, Скоттхейм и Хейденберг, попали в состав команды по итогам чемпионата Европы — 2025, который завершился в воскресенье, 2 февраля, в итальянском Мартелл-валь Мартелло. Анна-Карин Хейденберг выиграла золото соревнований в спринтерской гонке.