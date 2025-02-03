Фавориты с Кубка мира по биатлону провалились на ЧЕ-2025

Медали забрали совсем не те, от кого этого ждали.

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Пока основные составы ведущих сборных активно готовились к чемпионату мира в Ленцерхайде, биатлонисты второго эшелона выступали на чемпионате Европы. В Валь-Мартелло, Италия, кстати, приехали и некоторые именитые спортсмены, но выступили они совсем не так, как от них ожидали.

«Это невероятно!»

У мужчин на чемпионате Европы – 2025 ожидаемо доминировала сборная Норвегии. Скандинавы забрали пять из девяти медалей в личных гонках и выиграли эстафету. Лучшим стал лидер Кубка IBU Исак Фрей. 21-летний парень взял золото в индивидуалке и серебро в пасьюте и был пятым в спринте.

« П о с л е д в у х п р о м а х о в н а п е р в ы х д в у х о г н е в ы х р у б е ж а х я п о д у м а л , ч т о м о й ш а н с н а п о б е д у у п у щ е н . М н е п о в е з л о , ч т о в с е м о и т о в а р и щ и п о к о м а н д е п р о м а х н у л и с ь п о д в а р а з а и л и б о л ь ш е , а Ф р е д р и к М ю л ь б а х е р и Э м и л ь Н ю к в и с т д о п у с т и л и п о о д н о м у п р о м а х у н а п о с л е д н е й с т о й к е ! Я в ы с т у п а л з д е с ь в п р о ш л о м с е з о н е и з н а л , н а с к о л ь к о с л о ж н а т р а с с а в с о ч е т а н и и с о ч е н ь б о л ь ш о й в ы с о т о й » , – з а я в и л Ф р е й п о с л е п о б е д ы в и н д и в и д у а л к е .

А вот его соотечественник Ветле Шоста Кристиансен, от которого многие ждали крутых результатов, провалился. Олимпийский чемпион завоевал лишь одно серебро в спринте, с нулём проиграв своему соотечественнику Сиверту Баккену. В индивидуалке он финишировал седьмым, а в пасьюте – 13-м.

Не сложился чемпионат Европы и у других биатлонистов с Кубка мира. Немцы Роман Рес и Давид Цобель и болгарин Владимир Илиев ни разу не заехали в топ-6 в личных гонках. Неудачно турнир провели и экс-россияне. Ни Михаил Усов, ни Дмитрий Шамаев, ни Павел Магазеев не смогли попасть в топ-15.

Но были и те, кто приятно удивил. Неожиданно высоких результатов смог добиться австриец Фредрик Мюльбахер. На ЧЕ-2025 26-летний биатлонист взял серебро в индивидуалке и бронзу в спринте. И это при том, что по ходу сезона он ни разу не попадал даже в десятку лучших на Кубке IBU!

Удивительно выступил и итальянец Патрик Браунхофер. 26-летний биатлонист выиграл пасьют, а также заехал в «цветы» в индивидуальной гонке. По ходу сезона Патрика отправляли то на Кубок мира, то на Кубок IBU, но он нигде не показывал внятных результатов.

Чемпионат Европы по биатлону – 2025

Медальный зачёт

1. Норвегия – 3 – 2 – 1.

2. Германия – 2 – 2 – 0.

3. Швеция – 1 – 1 – 2.

4. Италия – 1 – 0 – 2.

5. Латвия – 1 – 0 – 1.

6. Франция – 0 – 2 – 1.

7. Австрия – 0 – 1 – 1.

« Э т о н е в е р о я т н о ! Я б ы л п о л н о с т ь ю с о с р е д о т о ч е н н а с т р е л ь б е и , к о г д а м о и с о п е р н и к и н а ч а л и п р о м а х и в а т ь с я , в о с п о л ь з о в а л с я в о з м о ж н о с т ь ю . Н а п о с л е д н е й с т о й к е я з н а л , ч т о д о л ж е н п о р а з и т ь в с е м и ш е н и , ч т о б ы и м е т ь ш а н с н а п о б е д у . О б ы г р а т ь н о р в е ж ц е в … Э т о б е з у м и е ! » – л и к о в а л Б р а у н х о ф е р .

«Я выдала лучшую гонку в карьере»

У женщин же сложилась более интересная ситуация. В лидерах оказались не норвежки и даже не француженки. Главная борьба развернулась между немками и шведками. Первые увезли с ЧЕ три медали, из которых две золотые (включая эстафетную), вторые – тоже три медали, но всего одно золото.

Однозначным героем турнира стала дебютантка Кубка мира Анна-Карин Хайденберг. 24-летняя шведка собрала полный комплект медалей в личных гонках: золото в спринте, серебро в пасьюте, бронза в индивидуалке. Одна Анна-Карин взяла больше наград, чем все немецкие биатлонистки!

« Я в ы д а л а , в о з м о ж н о , л у ч ш у ю г о н к у в с в о е й к а р ь е р е . З н а л а , ч т о , в е р о я т н о , д л я п о б е д ы с е г о д н я п о н а д о б и т с я и д е а л ь н а я р а б о т а н а с т р е л ь б и щ е , и я э т о с д е л а л а . Н а д е ю с ь , э т а п о б е д а у в е л и ч и т м о и ш а н с ы н а п о п а д а н и е в ш в е д с к у ю к о м а н д у в Л е н ц е р х а й д е » , – с к а з а л а Х е й д е н б е р г п о с л е п о б е д ы в с п р и н т е .

Стоит выделить и выступление на ЧЕ-2025 опытнейшей Байбы Бендики. Латвийская спортсменка стала третьей в спринте и забрала золото в пасьюте!

« М н е н р а в и т с я э т а т р а с с а . О н а с л о ж н а я и и д е а л ь н о п о д х о д и т м о е м у с т и л ю к а т а н и я . П р и я т н о п о д к р е п и т ь б р о н з о в у ю м е д а л ь в с п р и н т е з о л о т о м в п а с ь ю т е . П о с л е с л о ж н о г о н а ч а л а с е з о н а я н а к о н е ц - т о в к о н к у р е н т о с п о с о б н о й ф о р м е . Э т о в с е л я е т в м е н я н а д е ж д у п е р е д ч е м п и о н а т о м м и р а в Л е н ц е р х а й д е , г д е с о р е в н о в а н и я т а к ж е п р о х о д я т н а б о л ь ш о й в ы с о т е » , – п р и з н а л а с ь Б е н д и к а .

Другие биатлонистки с Кубка мира выглядели хуже, хотя и не провалились так сильно, как мужчины. Юни Арнеклейв, Софи Шово и Тюли Томингас остались без медалей, но им удалось заехать в «цветы». А вот Йоханне Скоттхайм и Иде Лиен не повезло. Если шведка хоть раз смогла финишировать в восьмёрке лучших, то норвежка не сумела заехать даже в топ-15.