Лыжник рассказал о реакции на тренировки россиян в Италии

Лыжник Савелий Коростелев рассказал о том, как в Италии реагируют на тренировки россиян. Его слова приводит РИА Новости.

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Коростелев отметил, что на тренировочных комбинезонах нет российской символики и указаны только спонсоры.

« П о э т о м у я н е з н а ю , р а с п о з н а л и о н и к о м б е з с б о р н о й Р о с с и и и л и н е т . П р я м ч е г о - т о т а к о г о с в е р х ъ е с т е с т в е н н о г о н е б ы л о . Н и к т о н е п о д х о д и л , н и ч е г о н е с п р а ш и в а л . Т у т в с е к о в с е м у о т н о с я т с я с п о к о й н о » , — п о д е л и л с я о н .

Группа российских лыжников, в которую помимо Коростелева вошли Дарья Непряева, Сергей Волков и Александр Большунов, проводит сбор в Италии. Ранее глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Йохан Элиаш выступил за допуск российских и белорусских спортсменов к мировым турнирам в нейтральном статусе.

Ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года. С того момента представители России отстранены от соревнований.