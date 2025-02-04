Иностранный журналист заявил что лыжнику Большунову надоели Россия и Вяльбе

Журналист норвежской государственной вещательной компании NRK Ян Петтер Сальтведт отреагировал на отъезд олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова на тренировочный сбор в Италию, заявив, что спортсмену надоели Россия и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, передает Sport24.

« Я б ы л о ч е н ь у д и в л е н , у з н а в , ч т о Б о л ь ш у н о в у е х а л и з Р о с с и и в З а п а д н у ю Е в р о п у . М о я г л а в н а я в е р с и я з а к л ю ч а е т с я в т о м , ч т о е м у н а д о е л а Р о с с и я и , п р е ж д е в с е г о , В я л ь б е с е е в с е б о л е е и б о л е е б е з у м н ы м и т е о р и я м и » , — с к а з а л С а л ь т в е д т .

Большунов отправился на тренировочный сбор в Италию вместе с Сергеем Волковым, Савелием Коростелевым и Дарьей Непряевой.

15 января сообщалось о том, что у Большунова вновь возникли проблемы со здоровьем, однако он все же принял участие в казанском этапе Кубка России, который проходил с 16 по 19 января.

19 января Большунов занял 23-е место в скиатлоне на пятом этапе Кубка России, который прошел в Казани. Большунов упал за километр до финиша. Остаток дистанции он прошел пешком, держа лыжи в руках. По окончании гонки он выругался в адрес одного из лыжников.