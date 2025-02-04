Определилась последняя участница ЧМ-2025 по лыжным гонкам в женской сборной Норвегии

Лыжница Анне Кьерсти Кальво получила приглашение в сборную Норвегии для участия в чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. Она стала обладательницей последней путёвки в женской национальной команде на домашние соревнования.

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« А н н е К ь е р с т и д о б и л а с ь х о р о ш и х р е з у л ь т а т о в з а п о с л е д н и е н е с к о л ь к о н е д е л ь . О н а д о п о л н и т н о р в е ж с к у ю к о м а н д у . К а л ь в о в э т о м с е з о н е н е м н о г о с б а в и л а , н о в т е ч е н и е з и м ы в ы с т у п а л а о ч е н ь с и л ь н о . О н а т а к ж е п р и м е т у ч а с т и е в э т а п е К у б к а м и р а в ш в е д с к о м Ф а л у н е , к о т о р ы й я в л я е т с я р е п е т и ц и е й п е р е д ч е м п и о н а т о м м и р а в Т р о н х е й м е » , — п р и в о д и т V G с л о в а т р е н е р а С ю р а О л е С в а р с т а д а с о с с ы л к о й н а п р е с с - р е л и з Ф е д е р а ц и и л ы ж н ы х в и д о в с п о р т а Н о р в е г и и .

32-летняя Кальво — чемпионка мира 2023 года в эстафете и обладательница двух серебряных медалей этого первенства в командном спринте и масс-старте на 30 км.