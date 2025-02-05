Турышев рассказал, как запрет на фтор скажется на российских лыжниках

Бывший главный тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев в разговоре с «Матч ТВ» допустил, что национальной команде придется менять инвентарь в случае допуска на международные соревнования.

Перед сезоном‑2023/24 Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) ввели полный запрет на использование фторсодержащей мази и парафина для подготовки лыж. Ранее в январе российский лыжник Омар Худиев выиграл марафон La Diagonela в Швейцарии в категории любителей, но был дисквалифицирован после проверки инвентаря на наличие фтора.

Сборные России по лыжным гонкам и биатлону с 2022 года не допускаются на соревнования под эгидой FIS и IBU. На всероссийских соревнованиях фтор не запрещен.