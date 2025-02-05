Турышев рассказал, как запрет на фтор скажется на российских лыжниках

Турышев рассказал, как запрет на фтор скажется на инвентаре российских лыжников и биатлонистов
Бывший главный тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев в разговоре с «Матч ТВ» допустил, что национальной команде придется менять инвентарь в случае допуска на международные соревнования.
Перед сезоном‑2023/24 Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) ввели полный запрет на использование фторсодержащей мази и парафина для подготовки лыж. Ранее в январе российский лыжник Омар Худиев выиграл марафон La Diagonela в Швейцарии в категории любителей, но был дисквалифицирован после проверки инвентаря на наличие фтора.
Сборные России по лыжным гонкам и биатлону с 2022 года не допускаются на соревнования под эгидой FIS и IBU. На всероссийских соревнованиях фтор не запрещен.
— Смазочные материалы в любом случае будут меняться. Как раз недавно случилась показательная история с нашим лыжником‑любителем. Во время моей работы в сборной России к нам уже приходили с приборами, измеряющими фтор. Пытались найти у нас фторовые порошки. На тот момент система уже была запущена, но сейчас все ожесточается. Если нас допустят, то придется со смазкой сервисменам поработать, поискать варианты. Но ребята из сервиса у нас в сборной — профессионалы, быстро с этим справятся. С лыжами, скорее всего, придется тоже поработать, обновлять структуры, если фтор не настолько глубоко проникает в пластик. В противном случае нужно получать новые лыжи у производителей. Не только лыжники с этим столкнутся, у биатлонистов такая же история, — сказал Турышев «Матч ТВ».