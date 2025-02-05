Денис Спицов победил в гонке на 15 км на чемпионате УФО, Сергей Устюгов — на втором месте
Лыжник Денис Спицов, представляющий Тюменскую область, стал победителем 15-километровой гонки классическим стилем на чемпионате Уральского федерального округа. Он преодолел дистанцию за 37.27,3 секунды.
Сергей Устюгов, выступающий за ХМАО-Югра, занял второе место, проиграв победителю 35,2. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Тюменской области Андрей Поздеев (+59,6).
Чемпионат Уральского федерального округа по лыжным гонкам. Мужчины 15 км, классический стиль:
- Денис Спицов (Тюменская область) — 37.27,3.
- Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — отставание 35,2.
- Андрей Поздеев (Тюменская область) +59,6.