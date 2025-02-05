Калле Хальфварссон не выступит на чемпионате Швеции по лыжным гонкам

Лыжник Калле Хальфварссон пропустит чемпионат Швеции, который пройдёт в Буросе с 6 по 8 февраля. У 35-летнего спортсмена проблемы со спиной.

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« К с о ж а л е н и ю , э т о т а к . С п и н а н е в с т о п р о ц е н т н о м с о с т о я н и и . А п о с л е д н и е т р и н е д е л и в с е п о е з д к и и с о р е в н о в а н и я с к а з ы в а л и с ь н а с п и н е . Э т о б ы л а д о в о л ь н о т я ж ё л а я н а г р у з к а . Т а к ч т о в б л и ж а й ш е е в р е м я м н е п о н а д о б и т с я н е с к о л ь к о п р о ц е д у р , ч т о б ы п о д п р а в и т ь с п и н к у . И м е н н о п о э т о й п р и ч и н е м н е п р и х о д и т с я п р о п у с к а т ь ч е м п и о н а т в э т и в ы х о д н ы е . Э т о п л о х о , я н е в ы с т у п л ю д а ж е в э с т а ф е т е » , — п р и в о д и т с л о в а Х а л ь ф в а р с с о н а E x p r e s s e n .

После соревнований будет назван окончательный состав шведской команды на чемпионат мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия). Хальфварссон сообщил, что ему обещали место в сборной, но в предварительном списке его фамилия отсутствует.