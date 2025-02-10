Большунов возвращается на мировую арену

С момента отстранения наших лыжников от международных стартов прошло уже практически три года. Всё это время спортсмены проводили в полной изоляции, соревнуясь и тренируясь внутри страны за редкими исключениями. За рубежом по русским атлетам тоже наверняка соскучились, ведь с отсутствием наших конкуренции там точно поубавилось. Лыжные гонки превратились в чемпионат Норвегии, где за редким исключением на подиум заедет представитель какой-то другой страны.

Ведущим лыжникам России без международных соревнований и сборов тоже не очень хорошо. Всё же наши трассы от зарубежных отличаются, да и там есть места, которые больше подходят с учётом разных нюансов. Например, для высотной подготовки отправляться лучше заграницу, так как имеющиеся там базы лучше подходят по инфраструктуре.

Не стоит так же забывать и о том, что уже через год состоятся зимние Олимпийские игры, которые примет у себя Италия. Сейчас нашим лыжникам очень важно прокатиться именно по тем трассам, где уже через год пройдут самые важные соревнования. В случае допуска нашим спортсменам, отправляться в Италию без пробы трасс было бы категорически сложно.

Собственно, с прицелом на предстоящую Олимпиаду несколько российских атлетов сейчас отправились в Италию. В их числе оказались Савелий Коростелёв, Сергей Волков, Дарья Непряева, тренирующиеся у Егора Сорина, и прославленный чемпион Александр Большунов, который работает там по индивидуальной программе. После итальянского сбора спортсмены отправятся в Армению, где проведут оставшуюся подготовку перед чемпионатом России в Казани.

Для лыжников поездка в Италию является возможностью не только прочувствовать олимпийские трассы, но и потренироваться бок о бок с ведущими мировыми звёздами. Как отмечают сами ребята, никакого негатива со стороны зарубежных партнёров к ним нет. На некоторые тренировки спортсмены выходят в российских комбинезонах, однако акцента на этом никакого нет. Казалось бы, это отличная возможность провести контрольные тренировки с коллегами из других сборных, однако Сергей Волков заявил «Советскому спорту», что подобной работы у них не планировалось.

Большунов, в свою очередь, решил взять с этих сборов максимум, поэтому заявился на свой первый с 2022 года международный старт. 13 февраля Александр выступит в гонке Sudtirol Moonlight Classic. Примечательно, что на забег лыжник зарегистрирован под российским флагом, что не может не радовать.

Большунову предстоит преодолеть дистанцию в 30 км. Среди других звёздных гостей в гонке выступит двукратный призёр ОИ Юстина Ковальчик, завершившая свою спортивную карьеру 6 лет назад.

Очевидно, что участие в гонке Сан Саныч принимает скорее для тренировки, а не победы, однако именитых конкурентов у него там не наблюдается. Радует, что наш лыжник нашёл возможность выступить хоть на каком-то международном старте. Хоть эти соревнования не имеют какого-то глобального статуса, многие мировые лидеры точно будут наблюдать за нашим королём лыж.

Напоминаем, что окончательного решения о допуске наших спортсменов к Олимпийским играм пока нет, но работа в этом направлении ведётся. То, что наши лыжники смогли потренироваться на трассах в Валь-ди-Фьемме, где состоятся ОИ, не может не радовать. Большунов так вообще прыгнул выше головы, заявившись на гонку под российским флагом. Если он сможет в ней победить, то и гимн России наверняка там включат.