Шиффрин и Джонсон выиграли командную комбинацию на ЧМ-2025

Американские горнолыжницы, семикратная чемпионка мира Микаэла Шиффрин и чемпионка мира в скоростном спуске Бризи Джонсон выиграли командную комбинацию на чемпионате мира — 2025, который проходит в Заальбахе (Австрия). Серебряные медали завоевали швейцарки Лара Гут-Бехрами и Венди Холденер. Тройку призёров замкнули Штефани Венир и Катарина Труппе из команды Австрии.

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Горнолыжный спорт. Чемпионат мира — 2025. Заальбах (Австрия). Командная комбинация, женщины. Результаты: