Бьорндален отреагировал на то, что Йоханнес Бе побил его рекорда

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален отреагировал на то, что норвежский биатлонист Йоханнес Бе побил его рекорд по количеству золотых наград в индивидуальных гонках на чемпионатах мира (ЧМ). Его слова приводит VG.

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Бьорндален назвал Бе легендой и посчитал, что тот заслужил получить титулы.

« Е с л и о н п о ч у е т з о л о т о , т о с э т и м ч е л о в е к о м п о ч т и н е в о з м о ж н о с п р а в и т ь с я » , — з а я в и л о н .

На турнире 2025 года, который проходит в швейцарском Ленцерхайде, Йоханнес Бе завоевал 22-е золото на чемпионатах мира. В активе Бьорндалена — 20 наград.

18 января пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе объявил, что завершит карьеру по окончании сезона-2024/2025.