Вяльбе раскрыла, почему россиян не возвращают на международные соревнования

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что иностранным лыжникам выгодно отсутствие россиян. Ее слова приводит Odds.ru.

«Это же коммерческая история, деньги. Ничего нового», — заявила Вяльбе, отметив, что иностранным лыжникам стало легче побеждать.

Ранее стали известны результаты опроса по поводу возвращения российских спортсменов на международные старты.

Вяльбе объяснила участие Большунова в международной гонке в Италии

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.