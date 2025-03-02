Тренер отметил прогресс Большунова на чемпионате России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отметил прогресс олимпийского чемпиона Александра Большунова на чемпионате страны. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Большунов проболел весь декабрь и практически не тренировался, сейчас он постепенно набирает форму. Этому набору формы был посвящен весь сбор, который он провёл в Италии. Конечно, прогресс у него налицо», — заявил Бородавко.

1 марта Большунов одержал победу в скиатлоне на чемпионате России в Казани. 2 марта он стал вторым в смешанной эстафете в составе команды Татарстана.

Российские спортсмены отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.