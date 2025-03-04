Все, что нужно знать о чемпионате мира по ски-альпинизму

Наши парни и девушки ведут борьбу за олимпийские квоты.

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3 марта в Моржене, Швейцария, стартовал чемпионат мира по ски-альпинизму. Этот турнир – один из немногих столь высокого уровня, где могут участвовать россияне, пускай и в нейтральном статусе. Более того, наши спортсмены будут биться за путёвки на Игры-2026, где и состоится олимпийский дебют ски-альпинизма. Собрали для вас всё самое важное о ЧМ-2025.

Где и когда пройдёт ЧМ по ски-альпинизму – 2025

ЧМ-2025 состоится с 3 по 8 марта. Турнир пройдёт в деревушке Моржен в регионе Дан-дю-Миди, Швейцария.

Крупные международные соревнования по ски-альпинизму в этом месте проводились уже четыре раза. В 2008 году в Моржене был ЧМ, а в 2022 и 2023 годах – этапы Кубка мира.

Главная особенность текущего ЧМ – это важнейший старт перед дебютом ски-альпинизма на Олимпиаде. Именно в Моржене будут разыграны путёвки на Игры-2026: по две квоты для мужчин и женщин в спринтах, а также по две квоты для мужчин и женщин в смешанных эстафетах.

Расписание ЧМ по ски-альпинизму — 2025

В программе соревнований состязания в пяти дисциплинах: смешанной эстафете, командной гонке, спринте, вертикальной гонке и индивидуальной гонке. За это время лыжникам будет предоставлен один день отдыха – 5 марта.

Расписание ЧМ по ски-альпинизму — 2025

3 марта – смешанная эстафета

4 марта – вертикальная гонка, мужчины и женщины

6 марта – спринт, мужчины и женщины

7 марта – индивидуальная гонка, мужчины и женщины

8 марта – командная гонка, мужчины и женщины.

Фавориты ЧМ по ски-альпинизму — 2025

В соревнованиях примут участие более 400 спортсменов из 33 стран. Главными претендентами на медали у мужчин будут Ориоль Кардона Коль (Испания) и Реми Бонне (Швейцария), у женщин – Эмили Харроп (Франция) и Аксель Гаше-Молларе (Франция). В командных гонках главная битва за золотые медали ожидается между Испанией, Францией и Швейцарией.

В каком составе сборная России выступает на ЧМ-2025?

Россию на турнире представят аж семь спортсменов: четверо мужчин и три женщины. К сожалению, наши ребята на ЧМ-2025 выступают в нейтральном статусе, под аббревиатурой AIN.

Согласно условиям допуска, россияне могут участвовать лишь в личных дисциплинах, таким образом, нашу сборную мы не сможем увидеть ни в смешанной эстафете, ни в командной гонке.

Россияне не относятся к числу фаворитов, и каждая медаль будет огромным успехом. Тем не менее чёткая цель у них есть – добыть путёвки на Олимпиаду. Будем верить, что у них всё получится!

Состав сборной России на ЧМ по ски-альпинизму — 2025:

Мужчины: Никита Филиппов, Павел Якимов, Андрей Фёдоров, Даниил Слушкин.

Женщины: Варвара Прохорова, Дарья Зинченко, Ирина Рачинская.

Где смотреть ЧМ по ски-альпинизму — 2025?

Официальных трансляций турнира в России не будет, однако посмотреть соревнования можно будет на официальном YouTube-канале ISMF Skimo. Также «Чемпионат» расскажет вам о самых важных событиях турнира.