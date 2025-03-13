Дмитрий Васильев обвинил Томаса Баха в ненависти к российским спортсменам.

© Sports.ru

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова ранее заявила, что Международная федерация гимнастики (FIG) отказала ей в нейтральном статусе из-за открытки с поздравлением с 9 мая, выложенной в соцсети.