Кирилл Бажин выиграл суперспринт на чемпионате России, у Серохвостова девять промахов

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Биатлонист Кирилл Бажин одержал победу в суперспринте на чемпионате России — 2025 в Тюмени. Он преодолел дистанцию за 18.41,3, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место занял представитель Беларусь Илья Авсеенко с двумя промахами (отставание 7,8 секунды). Тройку призёров замкнул Антон Бабиков (3 промаха, +8,8). Даниил Серохвостов допустил девять промахов в гонке.

Биатлонист Бажин выиграл суперспринт на чемпионате России
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Биатлон. Чемпионат России — 2025, Тюмень. Суперспринт, мужчины. Результаты:

  1. Кирилл Бажин — 18.41,3 (0 промахов).
  2. Илья Авсеенко (Беларусь) — отставание 7,8 (2).
  3. Антон Бабиков +8,8 (3).
Биатлон/Лыжи
Даниил Серохвостов
Антон Бабиков