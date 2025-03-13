Биатлонист Бажин выиграл суперспринт на чемпионате России

Кирилл Бажин выиграл суперспринт на чемпионате России, у Серохвостова девять промахов
Биатлонист Кирилл Бажин одержал победу в суперспринте на чемпионате России — 2025 в Тюмени. Он преодолел дистанцию за 18.41,3, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место занял представитель Беларусь Илья Авсеенко с двумя промахами (отставание 7,8 секунды). Тройку призёров замкнул Антон Бабиков (3 промаха, +8,8). Даниил Серохвостов допустил девять промахов в гонке.
Биатлон. Чемпионат России — 2025, Тюмень. Суперспринт, мужчины. Результаты:
- Кирилл Бажин — 18.41,3 (0 промахов).
- Илья Авсеенко (Беларусь) — отставание 7,8 (2).
- Антон Бабиков +8,8 (3).