Биатлонист Бажин выиграл суперспринт на чемпионате России

Биатлонист Кирилл Бажин одержал победу в суперспринте на чемпионате России — 2025 в Тюмени. Он преодолел дистанцию за 18.41,3, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место занял представитель Беларусь Илья Авсеенко с двумя промахами (отставание 7,8 секунды). Тройку призёров замкнул Антон Бабиков (3 промаха, +8,8). Даниил Серохвостов допустил девять промахов в гонке.

Биатлон. Чемпионат России — 2025, Тюмень. Суперспринт, мужчины. Результаты: