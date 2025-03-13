Смольская победила в суперспринте, Дербушева стала чемпионкой России

Белорусская биатлонистка Динара Смольская стала победительницей суперспринта в рамках чемпионата России — 2025. Она преодолела дистанцию за 20.48,9, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.

Второе место заняла Тамара Дербушева (1 промах, отставание 4,2 секунды). Таким образом, представительница Свердловской области стала чемпионкой России — 2025 в этой дисциплине. Тройку лучших замкнула Елизавета Каплина, с двумя промахами проигравшая победительнице 9,7. Юлия Шеллер из Красноярского края завоевала бронзовую медаль.

Биатлон. Чемпионат России — 2025, Тюмень. Суперспринт. Женщины, финал: