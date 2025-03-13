Глава МОК отреагировал на мошенничество сборной Норвегии по прыжкам с трамплина

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отреагировал на мошенничество сборной Норвегии по прыжкам с трамплина на чемпионате мира. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на NRK.

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Бах заявил, что разочарован скандалом вокруг манипуляций с экипировкой на чемпионате мира.

«За этим явно стояла энергия, направленная на обман», — посчитал глава МОК.

8 марта несколько норвежских спортсменов были дисквалифицированы с чемпионата мира. В паховой области их костюмов обнаружили вшитую армированную нить, что является нарушением правил.

Менеджер команды Ян-Эрик Аалбу признался в обмане. Он отметил, что это было сделано ради улучшения результата и с полным пониманием того, что это нарушает установленные правила.