Жулия Симон победила в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке

Французская биатлонистка Жулия Симон одержала победу в укороченной индивидуальной гонке в рамках восьмого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Поклюке (Словения). Она преодолела дистанцию 12,5 км за 38.08,2, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Серебряную медаль завоевала шведка Ханна Эберг, проигравшая победительнице 39,1 секунду и совершившая одну осечку на стрельбище. Тройку призёров замкнула Франциска Пройс из Германии (0, +46,2).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Восьмой этап. Поклюка (Словения). Женщины, индивидуальная гонка 12,5 км: