Жулия Симон победила в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке, Пройс — третья

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Французская биатлонистка Жулия Симон одержала победу в укороченной индивидуальной гонке в рамках восьмого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Поклюке (Словения). Она преодолела дистанцию 12,5 км за 38.08,2, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Жулия Симон победила в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке
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Серебряную медаль завоевала шведка Ханна Эберг, проигравшая победительнице 39,1 секунду и совершившая одну осечку на стрельбище. Тройку призёров замкнула Франциска Пройс из Германии (0, +46,2).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Восьмой этап. Поклюка (Словения). Женщины, индивидуальная гонка 12,5 км:

  1. Жулия Симон (Франция) - 38.08,2 (0 промахов).
  2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 39,1 (1).
  3. Франциска Пройс (Германия) +46,2 (0).
  4. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) +1.04,1 (1).
  5. Осеан Мишлон (Франция) +1.06,9 (2).
  6. Жюстин Бреза-Буше (Франция) +1.19,4 (2).
Биатлон/Лыжи
Ханна Эберг