Жулия Симон победила в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке, Пройс — третья
Французская биатлонистка Жулия Симон одержала победу в укороченной индивидуальной гонке в рамках восьмого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Поклюке (Словения). Она преодолела дистанцию 12,5 км за 38.08,2, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.
Серебряную медаль завоевала шведка Ханна Эберг, проигравшая победительнице 39,1 секунду и совершившая одну осечку на стрельбище. Тройку призёров замкнула Франциска Пройс из Германии (0, +46,2).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Восьмой этап. Поклюка (Словения). Женщины, индивидуальная гонка 12,5 км:
- Жулия Симон (Франция) - 38.08,2 (0 промахов).
- Ханна Эберг (Швеция) — отставание 39,1 (1).
- Франциска Пройс (Германия) +46,2 (0).
- Анна-Карин Хейденберг (Швеция) +1.04,1 (1).
- Осеан Мишлон (Франция) +1.06,9 (2).
- Жюстин Бреза-Буше (Франция) +1.19,4 (2).