Чемпионка Ишмуратова: биатлонист – готовый защитник Родины

Светлана Ишмуратова высказалась о значении спорта в жизни молодых людей.

– Биатлон по-прежнему часть вашей жизни или всего лишь возможность ненадолго вернуться в совершенно другую жизнь, прошлую?

– Наверное, часть жизни, как и спорт в целом. Хоть я сейчас и занимаюсь военно-политической деятельностью, которая вроде бы находится несколько в стороне, все равно живу спортом, болею за спорт.

И, конечно, понимаю его значение в жизни каждого молодого человека. Стране нужны здоровые, сильные молодые люди. Как любит говорить Александр Иванович Тихонов, биатлонист – готовый защитник Родины.

– Как ваши слова сочетаются с мнением, что все спортсмены экстра-класса — закоренелые эгоисты, которым по большому счету наплевать на то, что происходит вне их собственной жизни?

– Это нередко действительно бывает так, но мне всегда говорили, что я не от мира сего. В этом отношении, наверное, тоже. Но меня так воспитали.

Я ведь без золотой ложки во рту родилась. Росла на результатах Николая Зимятова, Раисы Сметаниной, Галины Кулаковой. Мне все время ставили их в пример: посмотри, какие они скромные, какие замечательные, как себя ведут, – сказала двукратная олимпийская чемпионка Турина-2006.