37-летний Фак выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Поклюке

Двукратный призёр Олимпиад, двукратный чемпион мира, 37-летний словенский биатлонист Яков Фак стал победителем индивидуальной гонки на 20 км в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Поклюке (Словения). Опытный Фак преодолел дистанцию за 40.52,6, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Отметим, что лидер Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё в данной гонке показал 10-й результат. Он допустил один промах, его отставание от лидера составило 1.52,3. Норвежец вышел на старт приболевшим.

Биатлон. Кубок мира, 8 этап, Поклюка. Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины: