Сидоров одержал красивую тактическую победу на ЧР-2025

Безвыигрышная серия Евгения длилась целый год!

© Чемпионат.com

Большой масс-старт на чемпионате России – 2025 завершился настоящей неожиданностью. Хоть лидеры и не слишком удачно провели гонку в Увате, но без ярких событий мы не остались. Мощную борьбу за медали выдали тёмные лошадки. В битве с Вячеславом Малеевым и Рустамом Каюмовым золото забрал Евгений Сидоров. И это была очень крутая тактическая победа!

Интриги не будет?

Большой масс-старт в Увате выдался крайне тяжёлым для лидеров сборной России. Чемпион России 2024 года Александр Корнев с четырьмя промахами не попал в топ-10. Карим Халили, Кирилл Бажин и Александр Поварницын расположились на местах с 8-го по 10-е. Единственными, кому удалось заехать в «цветы», стали Антон Бабиков и Александр Логинов. Они заняли четвёртое и шестое места соответственно.

Пока фавориты проваливали гонку, в топ вырвались андердоги. Весь масс-старт Вячеслав Малеев, Рустам Каюмов и Евгений Сидоров уверенно держались в группе лидеров, хотя и допустили по одному промаху. Правда, ощутимый шанс на медали у этих парней появился лишь после заключительного рубежа, где все отработали на ноль. Каюмов ушёл первым, Сидоров – вторым (+14,3), а Малеев – третьим (+15,3). Именно эта тройка должна была разыграть между собой медали, ведь отрыв от ближайшего преследователя Антона Бабикова оказался солидным.

Казалось, нас ждёт лишь борьба за серебро, так как преимущество Каюмова было серьёзным. Вот только Сидоров и Малеев решили удивить. С каждым километром Евгений и Вячеслав сокращали своё отставание. Первым номером работал тюменец, красноярский спортсмен был позади. На отсечке 13,2 км преследователи проигрывали Рустаму уже около 7 секунд.

«Становилось всё легче»

Сидоров с Малеевым выдали такую прыть, что за 600 метров до финиша сравнялись с Каюмовым. Вот тут-то и началась настоящая борьба. Парни не спешили дергать друг друга, видимо, надеясь разобраться между собой в створе. Правда, это не входило в планы красноярского спортсмена. На одном из подъёмов Сидоров рванул вперёд, а Малеев и Каюмов не сумели поддержать его ускорение.

Евгений в итоге забрал золото, а Вячеслав с Рустамом зарубились в створе. Сильнее оказался тюменский спортсмен.

«С самого начала гонки мы пошли очень сильно, и на третьем круге я думал, как вообще добежать. Когда шли последний круг со Славой, шёл шаг в шаг, и становилось всё легче и легче. На последнем подъёме понимал, что могу сильнее идти. Отдал всё, что было, и думал, что сяду и проиграю первое место. Мне кричали, чтобы я не оглядывался и выкладывался до конца. Получилось выиграть», — признался красноярский биатлонист в эфире «Матч ТВ».

Для Сидорова эта победа стала первой с марта 2024 года. Тогда Евгений выиграл гонку преследования на Кубке России, забрав «Малый хрустальный глобус» в этой дисциплине. Завтра, 19 марта, в Увате пройдёт женский большой масс-старт. С учётом болезни лидеров нас явно ждут сюрпризы.