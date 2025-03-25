40-летняя Вонн прокомментировала свой первый подиум после возобновления карьеры

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 40-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн эмоционально высказалась о своём первом подиуме после возобновления карьеры.

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В воскресенье, 23 марта, она заняла второе место в супергиганте на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Сан-Вэлли (США). В 2024 году Вонн возобновила карьеру после пятилетнего отсутствия.