Вяльбе объявила о дисквалификации лыжника, ударившего соперника по голове

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила о решении дисквалифицировать 15-летнего лыжника Георгия Филатова до конца сезона-2024/2025.

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На соревнованиях «Быстрая лыжня» в селе Якшур-Бодья (Удмуртия) Филатов споткнулся об упавшего 13-летнего Вадима Курышкина и сам повалился на снег. Георгий, пытаясь встать, ударил соперника ногой по голове.