Дмитрий Васильев: «Ситуации IBU и World Athletics схожи – в руководстве обеих федераций стоят мегарусофобы»
Дмитрий Васильев назвал мегарусофобами руководителей IBU и World Athletics.
Сейчас российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) и Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
«Ситуации IBU и World Athletics схожи по одному признаку – в руководстве обеих федераций стоят мегарусофобы. Но при этом есть и различия. Себастьян Коу (глава World Athletics – Спортс’’) попросту будет мстить за то, что его не выбрали президентом Международного олимпийского комитета (МОК), и делать всевозможные гадости, которые предусмотрены его натурой. В этом смысле нашим легкоатлетам не повезло. Рассчитывать на то, что их вернут на международные турниры в ближайшее время, сложно. Разве что в отдаленной перспективе, когда Ковентри (избранная президентом МОК – Спортс’’) надавит на Коу и создаст такие условия, при которых тот не сможет отказать. Если же говорить об IBU, то там хоть и сидят русофобы, но они трясутся за свои места и в открытую конфронтацию вступать не будут. Им придется снять санкции, поэтому у наших биатлонистов условия получше», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.