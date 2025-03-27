Российского паралимпийца лишили медалей ОИ-2014 в Сочи

Международный паралимпийский комитет (IPC) лишил россиянина Николая Полухина трех медалей Паралимпийских игр — 2014 в Сочи. Об этом сообщается на сайте IPC.

«7 марта 2023 года IPC предъявил спортсмену обвинение в использовании запрещенного метода (в частности, фальсификации путем подмены пробы мочи)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Полухин признал применение триметазидина во внесоревновательный период в феврале 2014 года (что было разрешено в то время), но отрицал причастность к подмене проб в марте 2014-го.

Независимый трибунал обнаружил царапины и отметины, а также след от зуба на контейнере с пробой. По мнению экспертов, не было никаких других причин для повторного открытия бутылок с образцами, кроме подмены мочи.

Все индивидуальные результаты спортсмена на домашней Паралимпиаде были аннулированы. Он лишился золота в гонке на 15 километров, серебра в гонке на 7,5 километра и в гонке на 12,5 километра (среди слабовидящих биатлонистов).