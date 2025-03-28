Метеля высказалась по поводу допуска российских биатлонистов на Кубок мира

Призёр этапов Кубка России и чемпионата России по биатлону Виктория Метеля оценила свои выступления в сезоне-2024/2025 и высказалась по поводу возвращения россиян на международные старты.

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«Итоги сезона? Отличный сезон. Прошла на пять с плюсом. У меня не было пауз в этом сезоне, постоянно бегала. Привыкла к такому режиму, несложно было. В Ханты-Мансийске домашняя атмосфера. Я, конечно, слежу и смотрю за международными стартами. Очень надеюсь, что нас в скором времени допустят до соревнований», — сказала Метеля Metaratings.

На ЧР-2025 в Ханты-Мансийске Виктория Метеля заняла 10-е место в спринте на 7,5 км, допустив два промаха. В гонке преследования спортсменке из ХМАО-Югры удалось подняться на шестую позицию.