Биатлонисты получили условную дисквалификацию по итогам стычки на ЧР

Технический делегат чемпионата России по биатлону Виктор Васильев в эфире «Матч ТВ» заявил, что биатлонисты Евгений Сидоров и Иван Тулатин получили условную дисквалификацию по итогам конфликта после масс‑старта на Альфа‑Банк чемпионате России в Ханты‑Мансийске.

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В воскресенье после финиша Сидоровым и белорусом Тулатиным произошел близкий к потасовке конфликт, спортсменов помог разнимать Дмитрий Лазовский.

— Без наказаний и дисквалификации?

— Можно сказать, условная дисквалификация. Если еще раз такое повторится, то они будут в тех гонках дисквалифицированы. Мы передадим свой опыт следующей судейской бригаде, которая будет работать в Мурманске, чтобы они наблюдали за этими спортсменами, — сказал Васильев в эфире «Матч ТВ».

С 4 по 6 апреля в Мурманске пройдет заключительный этап Альфа‑Банк Кубка Содружества по биатлону.

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