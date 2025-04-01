Анастасия Фалеева победила в спринтерском зачете на Кубке России

Лыжница Анастасия Фалеева одержала победу в зачёте спринтов в рамках Кубка России сезона-2024/2025. Это стало известно после того, как её основная конкурентка Алёна Баранова не смогла отобраться в полуфинал на финале КР в Кировске и потеряла шансы обойти в зачёте Фалееву.

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В нынешнем сезоне Анастасия Фалеева одержала пять побед в спринтерских гонках на этапах Кубка России. На чемпионате России спортсменка заняла третье место в спринте.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне-2023/2024 победительницей спринтерского зачёта в рамках Кубка России также стала Анастасия Фалеева. Алёна Баранова была второй.