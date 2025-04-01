FIS сняла отстранение с норвежских прыгунов с трамплина

FIS отменила временное отстранение пяти норвежских прыгунов с трамплина.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжных видов (FIS).

После чемпионата мира-2025 в Тронхейме FIS начала расследование о манипуляциях с костюмами, в которые вшивался запрещенный материал.

Позже от соревнований были отстранены пять норвежцев: олимпийские чемпионы Мариус Линдвик, Йоханн Андре Форфанг, Роберт Юханссон, призеры ЧМ Робин Педерсен и Кристоффер Сундаль.