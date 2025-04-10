Губерниев: «С удовольствием возглавил бы две федерации: биатлонную и лыжную, но меня не хватит. За три дня наведу порядок в лыжах»
Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что готов сменить Елену Вяльбе на посту главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и «за три дня» навести порядок в этом виде спорта.
Вяльбе руководит ФЛГР с 2010 года. Выборы президента федерации состоятся в 2026 году.
— Нужно смотреть за развитием лыж в стране. Вяльбе в интервью сказала, что в лыжах далеко не все хорошо на местах. Она только открыла глаза? Развивать лыжи — ее дело в том числе. Детей в секции надо завлекать не только Большуновым, но и созданными для них условиями. Есть такая профессия: укрывать спортсменов одеялами, Вяльбе в этом преуспела. После рекорда Овечкина она бы и его накрыла одеяльцем, но не успела доехать до ледовой арены за океаном. Надо сконцентрироваться на развитии лыж в стране. Я бы с удовольствием возглавил две федерации: биатлонную и лыжную, но меня не хватит. Сконцентрируюсь на лыжной федерации. Одержу яркую победу на выборах и за три дня наведу порядок, — сказал Губерниев «Матч ТВ».