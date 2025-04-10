Губерниев: «С удовольствием возглавил бы две федерации: биатлонную и лыжную»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что готов сменить Елену Вяльбе на посту главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и «за три дня» навести порядок в этом виде спорта.

Вяльбе руководит ФЛГР с 2010 года. Выборы президента федерации состоятся в 2026 году.