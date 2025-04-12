Норвежская лыжница сожгла свой стартовый номер перед гонкой

Норвежская лыжница Астрид‑Ойре Слинд сожгла свою майку со стартовым номером на гонке Петтера Нортуга, сообщает TV2.

По информации телеканала, Слинд сделала это в знак протеста против снижения размера призовых. Организаторы сократили призовой фонд в женских соревнованиях, так как уменьшилось количество участниц. Изначально общий призовой фонд гонки на 40 километров составлял один миллион крон (82,5 тысячи евро) — по полмиллиона крон у мужчин и женщин.

Однако позже из‑за сокращения количества участников у женщин призовой фонд уменьшили до 60 тысяч крон (4,9 тысячи евро). Позднее 37‑летняя Слинд отказалась выходить на старт, а затем женские соревнования на дистанции 40 км были отменены.

Гонку, которая впервые была проведена в 2018 году, основал двукратный олимпийский чемпион Нортуг.