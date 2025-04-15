Губерниев не имеет права выдвигаться на пост президента ФЛГР

Губерниев не может выдвигаться на пост главы ФЛГР от Вологодской области.

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Об этом заявила главный секретарь и член президиума Федерации по лыжным гонкам Вологодской области Елена Тимофеева.

В июле 2024 года комментатор «Матч ТВ» опубликовал в телеграм-канале фотографию свидетельства о том, что он является членом региональной общественной организации «Федерация по лыжным гонкам Вологодской области».

Свидетельство подписано президентом федерации и бывшим мэром Вологды Евгением Шулеповым, который весной того же года был арестован. На данный момент экс-глава Вологды находится в СИЗО, его подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.

«Я как твердый член Федерации лыжных гонок Вологодской области, могу баллотироваться на пост руководителя Федерации лыжных гонок России! И, если соберусь выдвигаться, уверенно, в стиле Трампа, одержу сокрушительную победу!» – писал позже Губерниев в соцсети.

«У нас по уставу членом федерации может быть человек, который написал заявление. Потом это заявление рассматривается президиумом. И только тогда человек становится членом нашей федерации. На данный момент никаких заявлений лично от него (Дмитрия Губерниева) не поступало. Президиум не собирался, протокол (заседания президиума) не составлялся», – сказала Тимофеева.

Таким образом, свидетельство о членстве Губерниева не имеет юридической силы. Согласно уставу ФЛГР, на выборную руководящую должность могут выдвигаться только уполномоченные представители членов ФЛГР (в данном случе – Вологодской области).