FIS: вопрос о выдачи россиянам wild card на Олимпиаду обсуждается

В FIS сообщили, что вопрос о выдачи россиянам wild card на Олимпиаду обсуждается
Пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) ответила на вопрос о выдачи wild card российским лыжникам на Олимпиаду-2026.
«Любое решение относительно участия нейтральных спортсменов в мероприятиях FIS, при любых условиях, является прерогативой Совета FIS, который постоянно рассматривает и обсуждает этот вопрос», — сказали «Матч ТВ» в пресс‑службе FIS.
Также в пресс-службе сообщили, что FIS не может заниматься этим вопросом на основе предположений.
Россияне отстранены от участия в официальных соревнованиях под эгидой FIS с 2022 года.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в двух городах: Милан и Кортина-д'Ампеццо. Спортивное мероприятие запланировано провести с 6 по 22 февраля 2026 года.