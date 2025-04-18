FIS: вопрос о выдачи россиянам wild card на Олимпиаду обсуждается

Пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) ответила на вопрос о выдачи wild card российским лыжникам на Олимпиаду-2026.

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«Любое решение относительно участия нейтральных спортсменов в мероприятиях FIS, при любых условиях, является прерогативой Совета FIS, который постоянно рассматривает и обсуждает этот вопрос», — сказали «Матч ТВ» в пресс‑службе FIS.

Также в пресс-службе сообщили, что FIS не может заниматься этим вопросом на основе предположений.

Россияне отстранены от участия в официальных соревнованиях под эгидой FIS с 2022 года.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в двух городах: Милан и Кортина-д'Ампеццо. Спортивное мероприятие запланировано провести с 6 по 22 февраля 2026 года.