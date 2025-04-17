Губерниев призвал провести финансовый аудит ФЛГР

Дмитрий Губерниев призвал провести финансовый аудит в отношении руководства ФЛГР.

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Спортивный комментатор ранее заявлял о возможном участии в выборах президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которые пройдут в 2026 году. Сейчас организацию возглавляет Елена Вяльбе.