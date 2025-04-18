Вяльбе оценила санкции против себя, введенные на Украине

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не придает значения попаданию в санкционный список решением украинских властей. Об этом она сообщила ТАСС.

"Мне все равно", - сказала Вяльбе.

Как сообщал ранее ТАСС, 18 апреля Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (Совбез) о персональных санкциях в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта, в число которых вошла Вяльбе.