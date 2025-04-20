Губерниев: биатлонистов пустят на Олимпиаду при урегулировании на Украине

Российских биатлонистов и лыжников пустят на Олимпиаду, "если случится то, о чем говорит весь мир".

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Об этом заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, имея в виду урегулирование конфликта на Украине. Его слова приводит издание "ВсеПроСпорт".

"Теоретически я могу возглавить и FIS, и IBU, после чего допустить наших в полном составе на Кубок мира и Олимпиаду", - заявил он.

По словам Губерниева, Международный союз биатлонистов сохранил себе пространство для маневра, если произойдет урегулирование. Он подчеркнул, что именно данный аспект является условием допуска для российских спортсменов, однако стоит дождаться, когда "теория станет практикой".