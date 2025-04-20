Губерниев в день рождения Вяльбе пожелал ей отставки

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в воскресенье, 20 апреля, поздравил главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе с днем рождения и пожелал ей отметить следующую годовщину «спокойно в кругу друзей и семьи», поскольку он уже сменит ее на занимаемом посту.

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По словам комментатора, многие люди по связанным с лыжным спортом вопросам обращаются за помощью именно к нему, а не к Вяльбе.

— Президентом Федерации лыжных гонок России стану я. Елена Валерьевна сможет спокойно заниматься семьей, здоровьем. Я желаю ей всего самого-самого доброго в этот прекрасный день ее рождения! — передает слова Губерниева Vseprosport.

Комментатор и глава Федерации конфликтуют не в первый раз. Еще в середине января Губерниев также высмеял Вяльбе, которая раскритиковала лыжницу Анастасию Кулешову, пожаловавшуюся на условия проживания в гостинице перед этапом Кубка РФ в Казани.

Кроме того, в конце ноября 2024 года Вяльбе высказалась о позиции легкоатлетки Елены Исинбаевой, которая сейчас проживает в Испании. Она отметила, что не согласна с действиями спортсменки. Олимпийская чемпионка, по ее мнению, является предательницей. В ответ на это Губерниев заявил, что Вяльбе окончательно «слетела с катушек» и не понимает, что Исинбаева является гордостью отечественного спорта.