Бородавко сообщил, что лыжница Пантрина перейдет в его группу вместе с Фалеевой
Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал «Матч ТВ», что лыжница Елизавета Пантрина с нового сезона будет тренироваться в его группе.
Ранее о возможном переходе 23‑летней Пантриной из группы Егора Сорина к Бородавко сообщал «Чемпионат». Во вторник Бородавко рассказал «Матч ТВ», что состав его группы также пополнит двукратная победительница спринтерского зачета Кубка России Анастасия Фалеева.
— Елизавета Пантрина тоже будет тренироваться в моей группе в новом сезоне. Так что Лиза Пантрина и Анастасия Фалеева пополнят группу. Когда тренеры работают долгое время со спортсменами, возникают различные ситуации. Может возникнуть недопонимание либо со стороны спортсменов, либо со стороны тренеров. Каждый спортсмен хочет развиваться, тренер хочет, чтобы выполняли его требования. Из‑за этого могут возникнуть если не конфликтные ситуации, то недопонимания. Но у нас в федерации мы идем навстречу нашим спортсменам. Тем более это одни из лучших наших лыжниц — и Фалеева, и Пантрина. Просто дали им возможность поработать немножко в другом ключе, — сказал Бородавко «Матч ТВ».