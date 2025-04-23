Бородавко сообщил, что лыжница Пантрина перейдет в его группу

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал «Матч ТВ», что лыжница Елизавета Пантрина с нового сезона будет тренироваться в его группе.

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Ранее о возможном переходе 23‑летней Пантриной из группы Егора Сорина к Бородавко сообщал «Чемпионат». Во вторник Бородавко рассказал «Матч ТВ», что состав его группы также пополнит двукратная победительница спринтерского зачета Кубка России Анастасия Фалеева.